Алина Ведехина уходит с должности начальника управления культуры. Однако она не покидает коридоры власти насовсем. В администрации города сообщают, что Ведехина продолжит работать в

Алина Ведехина уходит с должности начальника управления культуры. Однако она не покидает коридоры власти насовсем. В администрации города сообщают, что Ведехина продолжит работать в команде Дмитрия Наумова. Как уточняют в мэрии, 9 января – последний рабочий день Алины Ведехиной, теперь она займётся вопросами, связанными с деятельностью туризма, при этом, конкретную новую должность пока не озвучивают.