Без отопления и воды: в Лакинске устраняют аварию на теплосетях В Лакинске, на территории военного...

Без отопления и воды: в Лакинске устраняют аварию на теплосетяхВ Лакинске, на территории военного городка на улице Мира устраняют аварию на теплосетях. Без отопления и воды седьмого января остались жильцы трех домов, по нашим данным - не меньше ста человек. К ликвидации последствий привлечены люди и техника крупных теплоснабжающих организаций региона.На место прибыли специалисты службы гражданской обороны, дома отогревали с помощью тепловых пушек и дизельных генераторов. Минувшей ночью был зафиксирован еще один прорыв.В администрации города и района ситуацию держат на контроля, несмотря на то, что территория городка и все действующие объекты теплоснабжения, включая сети и котельные, находятся в собственности Министерства обороны РФ.