Более 200 человек одновременно обратились за путёвками в летние лагеря в МФЦ города...

Более 200 человек одновременно обратились за путёвками в летние лагеря в МФЦ города ВладимираПервые рабочие дни после новогодних праздников у родителей начались с очереди во многофункциональном центре во Владимире. И всё ради летнего отдыха детей. Желающих подать заявку в Икар и Дружбу больше, чем в прошлом году.Кадры столпотворения появились в соцсетях. По сообщениям очевидцев, за путёвками в летние лагеря пришли одновременно около двухсот человек. При этом подать заявку можно только в один лагерь и только на одну смену.Точную, стоимость путёвки назовут в апреле. Но цена всё равно будет невысокой для родителей - в прошлом году они заплатили только 20 процентов от всей суммы .