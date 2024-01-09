Четвероногий верный друг из владимирского приюта мечтает попасть домой
Новый герой нашей...
Четвероногий верный друг из владимирского приюта мечтает попасть домой
Новый герой нашей постоянной и полюбившейся зрителям рубрики "Хочу домой" - Ждун.
Четвероногий верный друг, с черно-белым окрасом и выразительными глазами.
Его имя говорит само за себя. Как и другие собаки из приюта, он мечтает попасть домой. Ему около четырех лет, привит и имеет ветеринарный паспорт, приучен к выгулу.
Если вы давно мечтали о питомце, звоните по телефону, который видите на экране.
8 (904) 596-82-77 - Волонтер Анна