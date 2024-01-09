Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою...
Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу.
По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 граждане нашей страны могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность Президента РФ Владимиру Путину, сообщает https://putin2024.ru.
В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодёжного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Также, вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты: [email protected]
Кроме этого, начала свою работу общественная приемная кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В.Путина. Граждане могут передать свои предложения и пожелания по адресу г. Москва, ул. Покровка, д.47 с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник.
Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.
Фото: https://putin2024.ru