Евгений Сокольских назначен главой территориального управления Федеральной службы государственной...

Евгений Сокольских назначен главой территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области.Стало известно, что Владимирстат он возглавил еще 28 декабря 2023. Его предшественник на этом посту - Александр Быков - ушел на пенсию.Евгений Валерьевич Сокольских родился во Владимире в 1981 году.В 2002 году закончил Владимирский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства», является кандидатом экономических наук.Преподавал во Владимирском госуниверситете, работал в коммерческих структурах.До последнего времени Евгений Сокольских работал в должности регионального замминистра по экономическому развитию и промышленности.Фото: пресс-служба Правительства ВО.