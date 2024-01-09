Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома в Судогде, сообщили в Следственном комитете. ЧП случилось 5

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома в Судогде, сообщили в Следственном комитете. ЧП случилось 5 января. В многоквартирном доме на улице Коммунистической образовались сквозные трещины. Старое здание 1969 года постройки стало прямой угрозой для жизни людей. Жильцов немедленно эвакуировали. Как уточнили в Следкоме, фундамент мог быть размыт