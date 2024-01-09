Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Инвалиду второй группы в Камешково не выдавали льготные лекарства. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Так, нетрудоспособную женщину, которая также страдает и от болезни Паркинсона, местная система здравоохранения лишила льготных препаратов. Лечащий врач назначил ей ряд лекарств, но покупать ей приходилось их самой.На данный момент прокурорами направлен иск в суд, чтобы обязать Камешковскую центральную больницу обеспечить женщину необходимыми препаратами. Кроме того, ведомство хочет вернуть в пользу пациентки затраченные на таблетки средства.Сообщается, что суд удовлетворил исковое заявление – деньги выплачены, а лекарства получены.