Метеорологи рассказали жителям Владимирской области о влиянии на погоду теплого атмосферного...

Метеорологи рассказали жителям Владимирской области о влиянии на погоду теплого атмосферного фронта.В среду, 10 января, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, выходящим в середине дня с севера на территорию Карелии.В такой ситуации в регионе облачно, утром пройдёт небольшой снег, после 15-16 часов временами снег, сообщают синоптики.Температура воздуха -5…-10°.Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с.Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.Фото: freestocks on Unsplash