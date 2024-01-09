На совещании у губернатора Владимирской области Александра Авдеева обсудили коммунальные итоги...

На совещании у губернатора Владимирской области Александра Авдеева обсудили "коммунальные" итоги новогодних каникулАварийные отключения тепла, электричества, прорывы водопроводов и газовых магистралей. "Коммунальные" итоги новогодних каникул обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Авдеева. Глава региона поставил задачу всем службам жизнеобеспечения "мобилизовать силы и средства к новой волне похолодания". Она ожидается к концу недели.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Всем аварийным бригадам спасибо, и энергетикам, и тепловикам, тем не менее расслабляться рано, еще сейчас крещенские морозы, поэтому и грунт где-то сейчас может пойти, и гидроудары, так что всем коллегам, кто сейчас так или иначе на себе это испытал напрямую, это и Кольчугино, и Вольгинский, и Ковров, и Судогодский район, и Петушинский, надо по-прежнему быть полностью по всеоружии.