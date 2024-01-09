Народные приметы на 10 января. Что следует обязательно сделать в Домочадцев день, чтобы в семье...

Народные приметы на 10 января. Что следует обязательно сделать в Домочадцев день, чтобы в семье царили счастье, мир и лад?По народному календарю, 10 января отмечается день Игнатия или Домочадцев день.В это время было принято собираться всей семьей за одном столом.10 января наши предки готовили к праздничному столу мясные блюда и сытные колбасы. Солили их обязательно заговоренной (домашней) солью. Верили, что тогда в доме точно будут царить мир и покой.А вот отсыревшая соль, как считалось, напротив, сулит ненастье.Так что тщательно выбирайте соль для приготовления мясных блюд 10 января!Что следует обязательно сделать 10 января?В Домочадцев день было принято загадывать желания, связанные в благополучием семьи. Верили, что они всегда сбываются. Для этого шли на пригорок, вбивали в землю колья, завязывали на них ленты, каждая из которых символизировала отдельную мечту.Наши предки также полагали, что добро, совершенное всей семьей в этот день, принесет двойное счастье.10 января было принято прославлять старшее поколение. Старикам и старухам дарили валенки и сладости, отцам и матерям – носки и платки.Женщины после захода солнца совершали обряд на семейное счастье. Они собирали по волоску с головы каждого родственника, плавили воск, а затем скатывали из них шарики, приговаривали: «Как шар круглый, без угла, так и гладка моя семья». После чего воск убирали в угол, где стояли иконы. Верили, что тогда точно дома будут царить счастье, мир и лад.Что ни в коем случае нельзя делать 10 января?Не разрешалось делать выпечку. Верили, что это приведет к ссорам в семье.Не шили и не вязали в этот день. Считалось, что можно судьбу навсегда запутать.Нельзя занимать деньги, иначе из долгов не выберешься.Запрещено открывать окна – семейное счастье покинет.Лучше не обсуждать родственников, иначе они могут навсегда исчезнуть из вашей жизни.Народные приметы на 10 января«Рыба из воды прыгает – к метели»;«Собака в снегу кувыркается — ждите буран!»;«Воробьи прячутся в хворост – морозы ударят...»Фото: freepik.com