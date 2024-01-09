Народные приметы на 10 января. Что следует обязательно сделать в Домочадцев день, чтобы в семье...
Народные приметы на 10 января. Что следует обязательно сделать в Домочадцев день, чтобы в семье царили счастье, мир и лад?
По народному календарю, 10 января отмечается день Игнатия или Домочадцев день.
В это время было принято собираться всей семьей за одном столом.
10 января наши предки готовили к праздничному столу мясные блюда и сытные колбасы. Солили их обязательно заговоренной (домашней) солью. Верили, что тогда в доме точно будут царить мир и покой.
А вот отсыревшая соль, как считалось, напротив, сулит ненастье.
Так что тщательно выбирайте соль для приготовления мясных блюд 10 января!
Что следует обязательно сделать 10 января?
В Домочадцев день было принято загадывать желания, связанные в благополучием семьи. Верили, что они всегда сбываются. Для этого шли на пригорок, вбивали в землю колья, завязывали на них ленты, каждая из которых символизировала отдельную мечту.
Наши предки также полагали, что добро, совершенное всей семьей в этот день, принесет двойное счастье.
10 января было принято прославлять старшее поколение. Старикам и старухам дарили валенки и сладости, отцам и матерям – носки и платки.
Женщины после захода солнца совершали обряд на семейное счастье. Они собирали по волоску с головы каждого родственника, плавили воск, а затем скатывали из них шарики, приговаривали: «Как шар круглый, без угла, так и гладка моя семья». После чего воск убирали в угол, где стояли иконы. Верили, что тогда точно дома будут царить счастье, мир и лад.
Что ни в коем случае нельзя делать 10 января?
Не разрешалось делать выпечку. Верили, что это приведет к ссорам в семье.
Не шили и не вязали в этот день. Считалось, что можно судьбу навсегда запутать.
Нельзя занимать деньги, иначе из долгов не выберешься.
Запрещено открывать окна – семейное счастье покинет.
Лучше не обсуждать родственников, иначе они могут навсегда исчезнуть из вашей жизни.
Народные приметы на 10 января
«Рыба из воды прыгает – к метели»;
«Собака в снегу кувыркается — ждите буран!»;
«Воробьи прячутся в хворост – морозы ударят...»
Фото: freepik.com