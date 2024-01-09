Бывший замминистра по экономическому развитию и промышленности Евгений Сокольских возглавил Управление Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области.

Бывший замминистра по экономическому развитию и промышленности Евгений Сокольских возглавил Управление Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Об этом рассказали наши коллеги из , ссылаясь на источник в администрации губернатора 33-го региона.Известно, что Евгений Сокольских уроженец областной столицы. Он кандидат экономических наук, преподавал во Владимирском госуниверситете, трудился в различных коммерческих структурах, работал в региональном правительстве.Напомним, ранее Владимирстатом руководил Александр Быков. Сообщается, что он отправился на пенсию.