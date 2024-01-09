По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 19-летний житель Московской области.

По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 19-летний житель Московской области. Об этом рассказала прокуратуры 33-го региона.Правоохранители установили, что к подозреваемому обратился приятель, который попросил у него данные банковской карты с подключённой услугой кэшбэка, чтобы совершить покупку примерно на 400 тыс. рублей. За помощь знакомый пообещал обвиняемому процент от кэшбэка.Молодой человек согласился, получил деньги и сделал покупку. Однако затем он оформил возврат, снял средства с карты и израсходовал их на личные нужды.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд. В прокуратуре отмечают, что парню грозит до 6 лет заключения.