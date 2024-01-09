Перед судом предстанет водитель из Владимира.

Перед судом предстанет водитель из Владимира. Мужчину обвиняют в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла в сентябре прошлого года на трассе «Владимир-Муром-Арзамас». Правоохранители установили, что водитель был пьян, однако сел за руль «Форда». В пути он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено». В результате аварии водитель «Рено» получил тяжёлые раны и умер на месте.Отмечается, что после ДТП фигурант предпочёл скрыться.В настоящее время уголовное дело в отношении владимирского водителя передано в суд.