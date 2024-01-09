Синоптики раскрыли, когда во Владимирскую область вернутся мороз и солнце. В субботу в регионе...

Синоптики раскрыли, когда во Владимирскую область вернутся "мороз и солнце".В субботу в регионе 33 еще будет облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и в течение суток минус 11 — минус 13 градусов.Это, кстати, уже на 4–5 градусов ниже климатической нормы, отметили специалисты.А вот воскресенье, по предварительному прогнозу, будет по-насвтоящему морозно:- ночью минус 18 — минус 20,- в дневные часы минус 13 — минус 15.А в ночь на понедельник около 18–19 градусов ниже нуля.Фото: Sandra on Unsplash