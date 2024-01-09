Смотрите Вести в 14.30: древний Суздаль передал праздничную эстафетную снежинку Кирову
Угроза...
Смотрите "Вести" в 14.30: древний Суздаль передал праздничную эстафетную снежинку Кирову
Угроза обрушения
- В Судогде "затрещало по швам" местное общежитие. Что будет с проблемным зданием?
Пост сдал
- Теперь не новогодняя столица, а юбиляр. Древний Суздаль передал праздничную эстафетную снежинку Кирову.
Звезда Рождества
- И торжества в Успенском кафедральном соборе. Владимирские православные отметили светлый праздник Рождества Христова.