Количество поездов на БКЛ увеличится.

Количество поездов на БКЛ увеличится.Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового электродепо на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) – "Аминьевское". Объект расположен на западе столицы рядом с пересечением улиц Верейская и Генерала Дорохова.С началом эксплуатации электродепо завершается создание инфраструктуры для нового метрокольца, написал градоначальник в своем . По его словам, запуск объекта позволит увеличить количество поездов на БКЛ до 25%.Собянин отметил, что "Аминьевское" оборудовали самыми современными технологиями, в том числе установками для автоматической дезинфекции составов. Для персонала создали комфортные условия для работы и отдыха.Мэр напомнил, что для БКЛ проведена реконструкция электродепо "Замоскворецкое" и построено новое депо – "Нижегородское"."В общей сложности три электродепо будут обслуживать около 100 современных поездов", – уточнил Собянин.В 2023 году Москва по вводу новых крупных транспортных объектов. В марте состоялось полное открытие БКЛ, в начале сентября в эксплуатацию ввели участок Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" и северный радиус Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Также запущено движение по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД-3 и МЦД-4).