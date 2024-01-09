Показавшие хороший результат пилотные проекты станут работать на постоянной основе.

Показавшие хороший результат пилотные проекты станут работать на постоянной основе.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о ключевых проектах в сфере здравоохранения, которые вступают в силу в 2024 году. Часть из них – пилотные, хорошо показавшие себя, отметил градоначальник.Среди них – программа поддержки клинических исследований медицинских препаратов и получение льготных лекарств в коммерческих аптеках. Также на постоянной основе город начнет компенсировать самостоятельное приобретение льготных препаратов.В наступившем году в столице продолжится программа по проактивному диспансерному наблюдению горожан с хронической сердечной недостаточностью."С 1 января вступили в силу три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине. Они будут действовать три года", – написал Собянин.Напомним, что в Москве продолжается развитие медицинской инфраструктуры. В городе модернизируют уже имеющиеся поликлиники, построенные еще в советское время, и возводят новые корпуса.В 2023 году в столице появилось 13 новых поликлиник. В конце декабря первых пациентов медучреждения в районах Бирюлево Восточное и Отрадное. Они будут обслуживать более 50 тысяч человек.