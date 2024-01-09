Столица вносит большой вклад в реализацию нацпроекта Культура.

Столица вносит большой вклад в реализацию нацпроекта "Культура".В Москве продолжается масштабная программа реставрации исторического и культурного наследия. Всего за последние 13 лет в порядок привели 2190 зданий, написал в своем мэр города Сергей Собянин.Он напомнил, что в 2023 году завершилась реставрация многих знаковых объектов: Театра эстрады, Дворца пионеров на Воробьевых горах, Нового собора и башен Донского монастыря и других.По словам Собянина, символический рубеж в две тысячи отреставрированных зданий достигнут в начале 2023 года. В порядок привели построенный в середине XIX века Дом Пантелеева на Земляном Валу.Специалисты восстановили оригинальный цвет фасада здания, отреставрировали цоколь, кровлю, окна и двери, а также лепнину. Межэтажный карниз и фронтон с фигуркой купидона воссоздали по архивным документам.В 2023 году реставраторы вдохнули новую жизнь в здание легендарного Театра эстрады. Специалисты восстановили историческую планировку и интерьеры, укрепили несущие конструкции, отремонтировали фасады. В зрительном зале воссоздали древесный паркет из твердых пород, привели в порядок административные, технические и другие помещения.Еще одним важным проектом стала реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, построенного в XVII веке. Восстановлен белокаменный декор и элементы кладки цоколя, арочные столбы и колонны."Наступивший 2024-й год тоже обещает быть насыщенным и плодотворным. В работе находится более 500 памятников архитектуры", – подчеркнул Собянин.В октябре 2023 года в Москве началась церкви Вознесения Господня в Коломенском. Шедевр архитектуры XVI века входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты приведут в порядок цоколь, шатер, галерею, белокаменные и металлические детали.