Соревнования прошли с 5 по 6 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе Владимира, сообщили в мэрии. В спортивном мероприятии приняли участие 180 человек из шести муниципальных

Соревнования прошли с 5 по 6 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе Владимира, сообщили в мэрии. В спортивном мероприятии приняли участие 180 человек из шести муниципальных образований региона. Чемпионом области стала ученица спортшколы № 4 по легкой атлетике города Владимира Варвара Захарова. По итогам соревнований на счету СШОР №4 – 18 золотых медалей. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!