Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на складе в поселке Муромцево Владимирской...

Спасатели МЧС ликвидировали крупный пожар на складе в поселке Муромцево Владимирской областиСегодня (9 января 2024 года), около 12.00 в посёлке Муромцево Судогодского района произошёл пожар на складе готовой продукции при швейной фабрике. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, возгорание был успешно локализовано. Площадь горения составила 1300 квадратных метров."К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.На место происшествия были направлены значительные силы МЧС: работают 12 единиц техники и 38 человек личного состава.Координацию работ на месте возгорания осуществляет начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области