Строительство новых АЗС на трассе М-12 Восток во Владимирской области ускорят. В Автодоре...

Строительство новых АЗС на трассе М-12 "Восток" во Владимирской области ускорят.В "Автодоре" отметили, что в новогодние каникулы наблюдались очереди на АЗС, расположенных ближе к середине дороги - в районе Мурома и Арзамаса, а также на въезде в Москву.Об этом говорится в сообщении государственной компании "Автодор", сообщает https://tass.ru."На трассе М-12 "Восток" в настоящее время функционирует 18 многофункциональных зон (МФЗ), а также 4 контейнерные заправки. В общей сложности предусмотрено размещение 32 МФЗ, строительно-монтажные работы на строящихся МФЗ будут ускорены после пиковых нагрузок на действующих АЗС в новогодние праздники", - сказано в распространенном сообщении.Photo by Juan Fernandez on Unsplash