Судогодский районный суд рассмотрит дело в отношении нетрезвого водителя, по вине которого погиб...

Судогодский районный суд рассмотрит дело в отношении нетрезвого водителя, по вине которого погиб человекЗаместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областного центра.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 30 сентября 2023 мужчина в нетрезвом виде сел за руль автомобиля «FORD EXPLORER» и поехал по дороге «Владимир-Муром-Арзамас» в направлении города Мурома.Находясь на 22 км указанной дороги, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с другим автомобилем «RENAULT 19» и скрылся с места происшествия.В результате ДТП водитель встречного автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии.В ходе расследования водитель свою вину в совершении преступления признал полностью.Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com