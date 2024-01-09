Судогодский районный суд рассмотрит дело в отношении нетрезвого водителя, по вине которого погиб...
Судогодский районный суд рассмотрит дело в отношении нетрезвого водителя, по вине которого погиб человек
Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областного центра.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 30 сентября 2023 мужчина в нетрезвом виде сел за руль автомобиля «FORD EXPLORER» и поехал по дороге «Владимир-Муром-Арзамас» в направлении города Мурома.
Находясь на 22 км указанной дороги, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с другим автомобилем «RENAULT 19» и скрылся с места происшествия.
В результате ДТП водитель встречного автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии.
В ходе расследования водитель свою вину в совершении преступления признал полностью.
Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: freepik.com