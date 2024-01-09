Светлана Бойко, начальник отдела Государственной инспекции труда во Владимирской области рассказала...
Светлана Бойко, начальник отдела Государственной инспекции труда во Владимирской области рассказала об итогах 2023 года
И итоги минувшего года подвела Региональная госинспекция труда. С какими жалобами владимирцы обращались в надзорное ведомство? В каких сферах в основном фиксируются нарушения трудовых прав граждан? И почему чаще всего их допускают работодатели - владельцы частного бизнеса? Гостем студии "Вестей" стала начальник отдела Государственной инспекции труда во Владимирской области Светлана Бойко.