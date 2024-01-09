Светлана Бойко, начальник отдела Государственной инспекции труда во Владимирской области рассказала...

Светлана Бойко, начальник отдела Государственной инспекции труда во Владимирской области рассказала об итогах 2023 годаИ итоги минувшего года подвела Региональная госинспекция труда. С какими жалобами владимирцы обращались в надзорное ведомство? В каких сферах в основном фиксируются нарушения трудовых прав граждан? И почему чаще всего их допускают работодатели - владельцы частного бизнеса? Гостем студии "Вестей" стала начальник отдела Государственной инспекции труда во Владимирской области Светлана Бойко.