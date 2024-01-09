«Телефонный террорист» во Владимирской области осужден к реальному лишению свободы. Ленинским...

«Телефонный террорист» во Владимирской области осужден к реальному лишению свободы.Ленинским райсудом установлено, что 18 июня 2023 года около 5 часов утра Морозов А.А., распивая спиртное в одном из кафе города Владимира, из хулиганских побуждений позвонил в гостиницу АМАКС «Золотое Кольцо» и сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в указанной гостинице.Сотрудники УМВД по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из городского управления МВД и регионального УФСБ в течение нескольких часов установили личность и местонахождение звонившего 22-летний жителя города Владимира.В результате указанных действий Морозова А.А. на проверку его ложного сообщения о теракте были отвлечены силы и средства УМВД России по г. Владимиру, кроме того из гостиницы было эвакуировано 494 человека (из них 16 детей).Подсудимый Морозов А.А. с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Приговором суда Морозов А.А. признан виновным в "Заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, из хулиганских побуждений".Ему назначен 1 год в колонии-поселении.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com