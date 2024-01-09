В 2023 году во Владимирской области родились более 8,5 тысяч малышей Областной перинатальный центр...

В 2023 году во Владимирской области родились более 8,5 тысяч малышейОбластной перинатальный центр подвел предварительные итоги за минувший год. В 2023-м в нашем регионе родились более восьми с половиной тысяч малышей.512 из них появились на свет раньше срока. Большая их часть принята в стенах ОПЦ. 131 женщина воспользовалась бесплатной услугой "Партнерские роды". 106 женщин стали мамами после проведения ЭКО в стенах центра.Ну, и перинатальный центр уже начал вести новую статистику. В первый день 2024 года там родились 2 мальчика и 4 девочки.