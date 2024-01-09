В 2024 году жителей Владимирской области ждет лишний рабочий день и три шестидневные рабочие...

В 2024 году жителей Владимирской области ждет "лишний" рабочий день и три шестидневные рабочие недели.В 2024 году будет 248 рабочих дней и 118 выходных и праздничных (при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными). Так как 2024-й — високосный год, в нем по сравнению с 2023 годом будет больше рабочих дней на один, сообщает https://www.rbc.ru.Четверг, 22 февраля, — сокращенный рабочий день. Затем последуют три выходных дня (23, 24 и 25 февраля) в честь Дня защитника Отечества.Четверг, 7 марта, — сокращенный рабочий день. Далее — три выходных дня (8, 9 и 10 марта) в честь Международного женского дня.В апреле 2024 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля. 27 апреля — суббота, но из-за последующих выходных она станет рабочей. Затем начнутся первомайские праздники — 28, 29, 30 апреля и 1 мая.Первомайские праздники в 2024 году, согласно проекту, продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая.В честь Дня Победы также будет четыре выходных подряд. 8 мая (среда) — сокращенный рабочий день. Далее последуют выходные 9, 10, 11 и 12 мая.11 июня — сокращенный рабочий день. 12 июня (среда) будет выходным по случаю Дня России.В последнюю неделю октября начнется вторая за год шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября включительно.В конце декабря россиян ждет последняя шестидневная рабочая неделя в году. Она начнется 23 декабря и продлится до 28-го числа. 29, 30 и 31 декабря — выходные дни.Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash