Финальная точка праздничных мероприятий. Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится 13 января. Старт – на Театральной площади. Сам забег начнется ровно в полдень, сбор

Финальная точка праздничных мероприятий. Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится 13 января. Старт – на Театральной площади. Сам забег начнется ровно в полдень, сбор участников – в 11:30. Новогодние герои побегут дистанцию 600 метров – до Соборной площади. В мэрии напоминают, что в забеге могут принять участие желающие любого возраста. Для этого необходимо быть