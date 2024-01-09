В убийстве обвиняют 22-летнего местного жителя. В июне этого года он вместе со своими знакомыми решил выпить в гараже. В какой-то момент фигурант и хозяин помещения остались вдвоем. Между ними

В убийстве обвиняют 22-летнего местного жителя. В июне этого года он вместе со своими знакомыми решил выпить в гараже. В какой-то момент фигурант и хозяин помещения остались вдвоем. Между ними случилась ссора, тогда пьяный обвиняемый схватил топор и стал наносить удары. В дело пошел и молоток. От травм потерпевший погиб на месте. Злоумышленник испугался и