Предварительная площадь пожара – 200 квадратных метров. Как сообщили в тревожном ведомстве, возгорание произошло около часа дня 8 января. Пожар случился в деревне Чертково на улице

Предварительная площадь пожара – 200 квадратных метров. Как сообщили в тревожном ведомстве, возгорание произошло около часа дня 8 января. Пожар случился в деревне Чертково на улице Молодежной в доме №14. На место выезжали 5 единиц техники и 13 человек личного состава. К счастью, огонь удалось потушить и никто не пострадал. В МЧС напоминают жителям об