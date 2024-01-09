Региональные власти планируют открыть в Собинке областной центр развития баскетбола.
Региональные власти планируют открыть в Собинке областной центр развития баскетбола. Об этом рассказали наши коллеги из издания .
Строительство нового учреждения должно стартовать во второй половине 2024 года. Но прежде администрации Собинского района предстоит завершить подготовку проектно-сметной документации. Предполагается, что региональный центр развития баскетбола будет создан на базе городской спортшколы.
Как сообщила журналистам исполняющая обязанности министра физкультуры и спорта Наталья Федорова, на работы планируется потратить до 150 миллионов рублей.