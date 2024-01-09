Региональные власти планируют открыть в Собинке областной центр развития баскетбола.

Региональные власти планируют открыть в Собинке областной центр развития баскетбола. Об этом рассказали наши коллеги из издания .Строительство нового учреждения должно стартовать во второй половине 2024 года. Но прежде администрации Собинского района предстоит завершить подготовку проектно-сметной документации. Предполагается, что региональный центр развития баскетбола будет создан на базе городской спортшколы.Как сообщила журналистам исполняющая обязанности министра физкультуры и спорта Наталья Федорова, на работы планируется потратить до 150 миллионов рублей.