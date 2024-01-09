Огонь разгорелся на складе готовой продукции при швейной фабрике, которая располагается в поселке Муромцево на улице Первомайской, дом №70а. Как сообщили в МЧС, звонок в тревожное ведомство

Огонь разгорелся на складе готовой продукции при швейной фабрике, которая располагается в поселке Муромцево на улице Первомайской, дом №70а. Как сообщили в МЧС, звонок в тревожное ведомство поступил сегодня, 9 января, около полудня. На место сразу же выехали 38 спасателей и 12 единиц техники. Огонь удалось потушить, предварительная площадь пожара составила 1300 квадратных метров. Никто