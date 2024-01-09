И он вовсе не охотник. По крайней мере, разрешения на хранение и приобретение оружия у него не было. Пьяного мужчину задержали. Как сообщили в УМВД, выяснилось, что ружье фигурант нашел в

И он вовсе не охотник. По крайней мере, разрешения на хранение и приобретение оружия у него не было. Пьяного мужчину задержали. Как сообщили в УМВД, выяснилось, что ружье фигурант нашел в квартире у своего умершего отца. Сдавать огнестрельное оружие мужчина не стал, а когда выпил, решил показать его дочери. Судя по тому, что в полицию