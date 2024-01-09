Познакомились двое парней с девушкой в парке, туда сюда дело к полночи, вроде бы уже и пора заняться... Девушка понимает, что ситуация безвыходная. Девушка:
-Ребята, ну что мы будем заниматься с*ксом на улице, прохладно, люди...? У меня дома никого нет, большая кровать, все будет нормально, пошли?
Парни:
-ДА, конечно, пошли!
Приходят к ней домой, открывают дверь, а там здоровенный амбал стоит. Девушка:
-Дядя Саша, они хотели меня изнасиловать!
Дядя одного сходу вырубил, второго хватает и начинает еб*ть. Через 5 минут первый очухивается, дядя Саша и его начинает еб*ть, но не может засунуть, слишком узкий проход... Дядя Саша:
-Лена, принеси мне ножичек с кухни!
Парень еле оборачиваясь:
-Дядь Саш,-как отца родного прошу,-ПОПРОБУЙ ЕЩЕ РАЗ !
еще анекдот!