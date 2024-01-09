Вдох мгновения: во Владимире проходит персональная выставка скульптора Петра Мавшова Вдох...

"Вдох мгновения": во Владимире проходит персональная выставка скульптора Петра Мавшова"Вдох мгновения". Под таким названием во Владимире в Областном центре ИЗО проходит персональная выставка скульптора Петра Мавшова. На ней побывала Вера Куликовой."Вдох мгновения". Тот, который застыл в скульптуре. Автор выставки Петр Мавшов- выпускник владимирского худграфа. Символично, что скульптору исполнилось 45 и его любимому факультету столько же. И вот уже 10 лет как он сам преподает там же - на кафедре дизайна, изобразительного искусства и реставрации.Пётр Мавшов, скульптор, член владимирского отделения Союза художников:- Хотелось собрать свое отношение, свое видение с появлением студентов в моей жизни. Как бы я их воспитываю. Они воспитывают и влияют на меня, но объясняя и двигая их ты двигаешься сам и размышляешь сам, и рассуждаешь о том, что такое искусство. Как это должно быть.Любимый материал скульптора- металл. На этой выставке Петр Мавшов сочетает бронзу с деревом и камнем. Мелкая пластика- его излюбленный вид искусства. Скульптура малых форм зародилась еще на заре человеческого общества. Вероятно, поэтому фигуры людей сделанные автором, намеренно далеки от совершенства. Мавшов не гонится за красотой изображения.Пётр Мавшов, скульптор, член владимирского отделения Союза художников:- Здесь была история сочетание геометрии, чистоты формы и материала в сочетание с живой лепкой бронзовой вот этой фактурой, материальностью, сочетание материалов, но чтобы не было, чтобы и дерева сделать другой материала. Дерево должно остаться деревом.Для художника главное передать в произведении эмоции. Который пережил сам, а теперь переживает и зритель. Работа "Терции" посвящена сотрудникам закрывшейся фабрики музыкальных инструментов. Вместо клавиш пианино- люди, которые когда-то здесь работали.Пётр Мавшов, скульптор, член владимирского отделения Союза художников:- Как будто струна внутри этого пианино, как внутренний стержень каждого человека, посвятивший кусок жизни созданию вот этого музыкального произведения.На выставке больше сорока работ. Представлено несколько серий. Самая многочисленная и самая любимая посвящена детству.Тому которое так быстро исчезает. Моделями для многих работ стали дочери Петра и их друзья.Алиса Мавшова:- Тебе нравятся папины работы?- Да.Они открытые, красивые. В общем мне нравятся!Рождение произведений по словам скульптора, таинство. Никогда не знаешь, куда поведет тебя карандаш в момент создания эскиза.Вера Куликова, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".