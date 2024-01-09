Очереди в МФЦ сегодня, 9 января, начали заполняться с пяти утра.

Владимирские детские лагеря «Дружба» и «Икар» начали принимать заявки на путёвки. Очереди в МФЦ сегодня, 9 января, начали заполняться с пяти утра и, в итоге, растянулась на три этажа.Теперь те, кто успел получить талон с номером в очереди, должны ждать до середины мая. Тогда и будет известно, получится ли отправить ребёнка в загородный лагерь. Но на первом плане те, кому не повезло в том году, а также льготники.Владимирцы в недоумении, ведь давку можно было избежать, прибегнув к электронной подаче заявления, как, например, подача заявления на получение места в детсаду. Ведь так можно и смотреть на своё положение дел и не тратить время на очередь.Сейчас в регионе остро стоит проблема летнего отдыха детей. Ещё при Орловой этот вопрос обсуждался властями. Напомним, сейчас губернатор решает детских лагерей.