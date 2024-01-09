Глава области уже внёс в главный финансовый документ корректировки, ведь сначала планировалось увеличить поддержку лишь на 4%.

Владимирским студентам поднимут стипендии. Глава области уже внёс в главный финансовый документ корректировки, ведь сначала планировалось увеличить поддержку лишь на 4%.Так, речь идёт о студентах колледжей, а обучающимся медикам ежемесячно будут выплачивать по пять тысяч рублей. Кроме того, с этого года в ССУЗах стало больше бюджетных мест на 400 штук. На данный момент в учреждениях среднего профобразования учится около 29 тысяч человек.