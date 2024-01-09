Так, на территории Владимирской области работают три специальных центра.

Власти Владимира принимают меры для помощи бездомных в морозы. Так, на территории Владимирской области работают три специальных центра.Один из этих мест – улица Юрьевская, 3/32. Здесь работает центр реабилитации для лиц без определённого места жительства. В стационаре расположено 50 койко-мест.Другая организация – «Достойное дело», адрес – Ноябрьская улица, 118. Здесь тоже присутствуют 50 коек для размещения бездомных. Кроме того, в деревне Горки Юрьев-Польского района, на улице Больничной, 4, расположен центр помощи «Пересвет».Власти также напоминают о едином социальном номере – 8-800-450-01-21. Работает он круглосуточно.