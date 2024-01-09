Во Владимире были нарушены права семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением...

Во Владимире были нарушены права семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенкаЖительница Владимира обратилась в прокуратуру города с заявлением о нарушении её права на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Была проведена проверка.Судом установлено, что Пенсионным фондом по Владимирской области матери соответствующая выплата назначена лишь с 1 января 2023 (ребенок родился 1 июля 2022 года). В выплате со дня рождения ребенка отказано из-за того, что её заявление поступило позже положенного срока. Хотя обращение заявительницы подано и зарегистрировано в системе сервиса «Госуслуги» до наступления 6-месячного возраста ребенка. Следовательно, в соответствии с требованиями закона, указанная выплата должна быть назначена со дня рождения несовершеннолетнего."При этом сервисом «Госуслуги» ввиду некорректной обработки данных заявление автоматически направлено в Отделение Фонда, куда поступило 3 января 2023, направить заявление в ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения г. Владимира», которое осуществляло назначение и выплату в 2022 году указанного пособия, у обратившейся не имелось технической возможности", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился с исковым заявлением во Фрунзенский районный суд г. Владимира с соответствующим исковым заявлением.Суд согласился с требованиями прокурора и обязал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Владимирской области назначить ежемесячную выплату со дня рождения ребенка, т.е. с 1 июля 2022 года.Решение суда в законную силу не вступило. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.Фото: freepik.com