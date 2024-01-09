Во Владимире из-за ремонтных работ жители Фрунзенского района временно останутся без отопления и...

Во Владимире из-за ремонтных работ жители Фрунзенского района временно останутся без отопления и водыКак сообщает администрация города Владимира, в связи с ремонтными работами на участке тепловой сети, 9 января 2024 года с 10.00 у части потребителей Фрунзенского района г. Владимира будет прекращена поставка тепловой энергии по следующим адресам:ул. Растопчина 3, 3А, 5, 7ул. Комиссарова 67, 69, 69АПуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Также будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:ул. Суворова 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4аул. Добросельская 161, 161а,163, 165аЖителям приносят извинения за доставленные неудобства.Фото: freepik.com