Во Владимире из-за ремонтных работ жители Фрунзенского района временно останутся без отопления и...
Во Владимире из-за ремонтных работ жители Фрунзенского района временно останутся без отопления и воды
Как сообщает администрация города Владимира, в связи с ремонтными работами на участке тепловой сети, 9 января 2024 года с 10.00 у части потребителей Фрунзенского района г. Владимира будет прекращена поставка тепловой энергии по следующим адресам:
ул. Растопчина 3, 3А, 5, 7
ул. Комиссарова 67, 69, 69А
Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.
Также будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Суворова 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4а
ул. Добросельская 161, 161а,163, 165а
Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.
Фото: freepik.com