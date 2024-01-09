Временные отключения коммунальных благ связаны с ремонтом сетей, объяснили в мэрии. Для производства работ на улице Суворова холодную воду уже отключили до 16 часов 9 января по следующим

Временные отключения коммунальных благ связаны с ремонтом сетей, объяснили в мэрии. Для производства работ на улице Суворова холодную воду уже отключили до 16 часов 9 января по следующим адресам: – ул. Суворова, д. 1а, 2, 2-а, 3, 3-а, 3б, 4, 4-а – ул. Добросельская, д. 161, 161-а,163, 165-а В мэрии уточнили, что для удобства жителей