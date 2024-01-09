Во Владимире скончалась известный музыкант и педагог Людмила Константиновна Владимирская. Как...

Во Владимире скончалась известный музыкант и педагог Людмила Константиновна Владимирская.Как сообщает Министерство культуры Владимирской области, сегодня (9 января) после тяжёлой и продолжительной болезни ушла из жизни известный музыкант и педагог Людмила Константиновна Владимирская, которая три десятилетия отдала подвижнической деятельности во Владимирской капелле мальчиков, воспитала десятки достойных учеников, направив их в большой творческий путь.Выражаем глубокие соболезнования выдающимся деятелям культуры Владимирской области и России - народному артисту России Эдуарду Митрофановичу Маркину и залуженному артисту России Артёму Эдуардовичу Маркину в связи с кончиной жены и матери.Прощание с Людмилой Константиновной Владимирской состоится 11 декабря в 12.00 в зале Владимирской капеллы мальчиков и юношей по адресу: город Владимир, улица Большая Московская, 38.Фото: freepik.com