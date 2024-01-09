Не хочешь – заставим. Видимо, таким принципом руководствовался мужчина, когда сидел в кафе на ночной вечеринке. Он очень хотел, чтобы ушедшая спать девушка составила ему компанию.

Не хочешь – заставим. Видимо, таким принципом руководствовался мужчина, когда сидел в кафе на ночной вечеринке. Он очень хотел, чтобы ушедшая спать девушка составила ему компанию. Напомним, инцидент произошел около 5 часов утра 18 июня. Житель Владимира сидел со своими приятелями из Москвы в кафе. В какой-то момент знакомые обмолвились, что с ними приехала девушка,