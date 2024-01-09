Во Владимирской области образовались пробки на участке платной скоростной трассы М-12.

Во Владимирской области образовались пробки на участке платной скоростной трассы М-12. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу «Автодора».Причиной заторов водители считают недостаточное количество автозаправочных станций: машины выстроились в очереди на съездах к АЗС.В «Автодоре» автовладельцам посоветовали отправляться в путь с полным баком, а на заправках порекомендовали соблюдать правила «хорошего тона» и не задерживать других водителей.