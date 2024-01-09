Во Владимирской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом
В области начала снижаться...
Во Владимирской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом
В области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. Данные приводит региональный минздрав.
Более чем на треть уменьшилось число госпитализаций - во всех возрастных группах. В январе владимирцы также стали меньше болеть ковидом. Из 133 развернутых коек на сегодня заняты меньше половины.
В этом сезоне циркулируют штамм "Омикрон" и его геноварианты.