Во Владимирской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом В области начала снижаться...

Во Владимирской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппомВ области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. Данные приводит региональный минздрав.Более чем на треть уменьшилось число госпитализаций - во всех возрастных группах. В январе владимирцы также стали меньше болеть ковидом. Из 133 развернутых коек на сегодня заняты меньше половины.В этом сезоне циркулируют штамм "Омикрон" и его геноварианты.