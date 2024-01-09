Во Владимирской области оснащённый современным оборудованием ФАП готовится к приёму...

Во Владимирской области оснащённый современным оборудованием ФАП готовится к приёму пациентов.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что в январе 2023 года между ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» и ООО СК «Город» заключен контракт на сумму около 5 млн рублей, предметом которого являлась поставка и монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта в деревне Демидово.19.05.2023 руководителю ООО СК «Город» внесено предостережение о недопустимости нарушения действующих норм закона и неисполнения обязательств по контракту.30.10.2023 контракт исполнен в полном объеме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, приобретено и поставлено оборудование для фельдшерско-акушерского пункта на сумму свыше 4 млн рублей, 22.12.2023 получена лицензия на оказание в нём первичной медико-санитарной помощи.Photo by Kristine Wook on Unsplash