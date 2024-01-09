Во Владимирской области прокуратура добилась выплат нелегальным рабочим. Ковровской городской...

Во Владимирской области прокуратура добилась выплат нелегальным рабочим.Ковровской городской прокуратурой установлено, что трое заявителей осуществляли трудовую деятельность в одной из строительных организаций города в должности подсобных рабочих.В их обязанности входила переноска песка и арматуры, заливка бетона, подготовка отмостков, установка бордюров. Для доступа на объект каждому из работников был выдан пропуск. Но трудовые договоры с указанными гражданами руководством организации не заключались, приказы о назначении на должность не издавались, записи в трудовые книжки не вносились, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, заработная плата за фактически отработанное время на момент прокурорской проверки заявителям не выплачена.По факту выявленных нарушений городским прокурором генеральному директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовые отношения с работниками легализованы посредством заключения трудовых договоров.Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, за нарушение сроков выплаты сотрудникам выплачена соответствующая компенсация.Фото: Андрей Сизов on Unsplash