Из них 73 мальчика и 74 девочки. Как сообщили в региональном минздраве, больше всего детей появилось на свет в Областном перинатальном центре – 58 малышей. На втором месте по количеству

Из них 73 мальчика и 74 девочки. Как сообщили в региональном минздраве, больше всего детей появилось на свет в Областном перинатальном центре – 58 малышей. На втором месте по количеству новорожденных – Роддом №2 – там родились 37 детей (18 мальчиков и 19 девочек). В Областной клинической больнице на свет появились 9 малышей (6 мальчиков и