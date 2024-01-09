Жаркие праздники: сотрудники МЧС зафиксировали более 300 происшествий за 10 новогодних...

"Жаркие праздники": сотрудники МЧС зафиксировали более 300 происшествий за 10 новогодних днейПраздники выдались "жаркими" для сотрудников МЧС. С 30 декабря они работали в режиме повышенной готовности. За 10 новогодних дней они зафиксировали более трехсот происшествий и 85 пожаров.В жилых домах их количество возросло на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. В ведомстве усилили работу по профилактике возгораний. Спасатели объехали 950 населенных пунктов региона. В период новогодних праздников погибли 9 человек. Для сравнения, в прошлом году ни одной гибели в огне за аналогичный период не было. Тушение пожаров затруднялось тем, что при сильных морозах замерзала техника и вода в пожарных источниках.Алексей Купин, начальник главного управления МЧС России по Владимирской области:- Неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил пользования оборудованием. Все, что связано с поведением человека в выходные и праздничные дни. К сожалению, основным фактором, который способствовал гибели - это нахождение в нетрезвом состоянии. По нашим данным, как мы установили, все погибшие находились в нетрезвом состоянии.Сотрудники МЧС были задействованы и в устранении аварий на объектах теплоснабжения в Собинском районе и в Коврове. Выезжали на ДТП, в которых погибли пять человек, пострадали 14.Фактически происшествий не было зафиксировано лишь на воде. И в местах проведения массовых мероприятий - в том числе в новогоднюю и в рождественскую ночи.