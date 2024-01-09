Житель Владимирской области убил знакомого топором и молотком. Прокурором Гороховецкого района...

Житель Владимирской области убил знакомого топором и молотком.Прокурором Гороховецкого района установлено, что в ночь на 15 июля мужчина и его знакомый находились в гараже у последнего, где распивали спиртные напитки. Пьяный конфликт перешел в обоюдную драку.Обвиняемый взял молоток, которым ударил по правой ноге жертвы, отчего тот упал на пол гаража. Тогда злоумышленник нанес жертве ещё не менее 5 ударов в правую половину головы молотком, а затем 7 ударов туда же топором. Потерпевший скончался на месте преступления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемый молоток и топор выкинул в кусты в поле. Тем самым предпринял меры к уничтожению следов преступления, выбросив орудия преступления за городом и постирав дома одежду.В тот же день тело потерпевшего в гараже обнаружила его сожительница, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов. Осознав содеянное, мужчина написал явку с повинной, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело рассмотрит Гороховецкий райсуд.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.