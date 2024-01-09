Жителю Юрьев-Польского района грозит до 5 лет заключения за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Жителю Юрьев-Польского района грозит до 5 лет заключения за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.С заявлением в полицию обратилась дочь обвиняемого и сообщила, что у неё в гостях находится выпивший отец с ружьём. Прибывшие по вызову правоохранители задержали мужчину с обрезом.Было установлено, что разрешения на оружие у гражданина нет, а огнестрел он нашёл в квартире покойного отца.В настоящий момент в отношении жителя Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.